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Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 21:34 | Son Güncelleme

'SİYASETÇİ HER ZAMAN DOĞRUYU KONUŞMALIDIR' AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin açılışına, daha sonra üniversitenin Hukuk Fakültesi'nin temel atma törenine katıldı.

'SİYASETÇİ HER ZAMAN DOĞRUYU KONUŞMALIDIR'
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin açılışına, daha sonra üniversitenin Hukuk Fakültesi'nin temel atma törenine katıldı. Binali Yıldırım, Bolu Valiliği'ni ziyaretinin ardından da AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, "Muhalefet partisi, CHP kendi içindeki hizipleri, kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üzerine yalan uyduruyor. Neymiş? 'Efendim külliyede Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de Genel Başkanı değiştirmek için görüşme yapıyormuş.' Yalancının mumu yatsıya kadar yanar dedik ama yatsı olmadan bunlar patladılar. Bu işin aktörleri birbirine girdi. Bizim başka işimiz yok mu kardeşim? Memleketin bin türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak? Kim olmayacak? Bununla uğraşacak vaktimiz mi var canım. CHP, Cumhuriyetin kurucu partisi. İktidara alternatif olması gereken parti ve onun lideri ne konuşurken, 10 düşünüp 1 söylemelidir. Bu milletin hoş görmeyeceği tek şey doğruyu söylememektir. Siyasetçi, şartlar ne olursa olsun her zaman doğruyu konuşmalıdır. Milletine karşı dürüst olmalıdır. Bizim siyaset anlayışımızda ne diyor Cumhurbaşkanımız 'Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız." dedi.

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Binali Yıldırım: “CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor”Binali Yıldırım: “CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor”
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