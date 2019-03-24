HABER

Binali Yıldırım'a meşaleli karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün seçim çalışmalarının ardından evine dönerken, Tuzla'da AK Parti 1.Bölge ve Tuzla AK Parti İlçe Gençlik kolları tarafından sürpriz bir şekilde karşılandı.

İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün seçim çalışmalarının ardından evine dönerken, Tuzla'da AK Parti 1.Bölge ve Tuzla AK Parti İlçe Gençlik kolları tarafından sürpriz bir şekilde karşılandı.

Yolun iki yanına sıralanan çok sayıda genç Yıldırım'ı meşaleler yakarak ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. AK Parti İlçe Gençlik kolları Yıldırım'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Yıldırım aracından inerek gençlerin yanına gitti. Kendisini bekleyen gençlerle selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençler ile sohbet eden Yıldırım, bir duvarın üstüne çıkarak "Bu akşam beni çok mutlu ettiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu heyecan olduğu müddetçe evelallah her şeyi başarırız." diye konuştu.

Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik... Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...
Mizah ustasından gençlere tavsiyelerMizah ustasından gençlere tavsiyeler
Binali Yıldırım'a meşaleli karşılamaBinali Yıldırım'a meşaleli karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.