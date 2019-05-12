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Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 07:28 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a, sabah namazı için geldikleri Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, sabah namazı için geldikleri Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen Yıldırım çifti, sabah namazını cemaatle kılarak dua etti.

Yıldırım, duanın ardından vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Binali Yıldırım ve eşi fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Yıldırım ve eşine, cami giriş ve çıkışında vatandaşlar tezahüratlarıyla yoğun ilgi gösterdi.

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- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıld Büyük Çamlıca Cami sabah namazı Semiha Yıldırım

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