Binali Yıldırım’a sevgi seli

Yapımına 29 Mart 2013’de başlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak 3 Mayıs 2019’da açılışı gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camii bugünde sabah namazında doldu taştı.

Binali Yıldırım’ı yalnız bırakmadılar

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı ile yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde bir kez daha AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sabah namazı için Büyük Çamlıca Cami’sine geldi. Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’de eşlik etti. Yoğun sevgi gösterileri eşliğinde camiye giren Yıldırım çıkışta da aynı şekilde karşılandı. Yıldırım kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri kırmazken cami çıkışında ’Binali Başkan’ sloganları ile uğurlandı.

