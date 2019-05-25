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Binali Yıldırım’a Zeytinburnu’nda meşaleli karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 01:39 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu’nda meşalelerle karşılandı.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezindeki iftar programının ardından Zeytinburnu’nda bulunan Köşeli Cami’ye gelerek teravih Namazını kıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu’nda meşalelerle karşılandı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezindeki iftar programının ardından Zeytinburnu’nda bulunan Köşeli Cami’ye gelerek teravih Namazını kıldı. Namazın ardından cami avlusundaki limonata dağıtımın katılan Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra ilçede bulunan bir kafeye çay sohbetine giden Binali Yıldırım, burada vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Yıldırım vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım’a gezi sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım, önce Ramazan Bayramı ondan sonra da 23 Haziran demokrasi bayramını hep birlikte kutlayacaklarını söyleyerek seçimlerde destek istedi.

“Allah’ın izniyle 23 Haziran’da İstanbul Binali Yıldırım diyecek”
Vatandaşlara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kazakistan’dan ayağımın tozuyla gelerek burada çalışmalar küçük de olsa destek vermek için geldim. Çorbada tuzumuz olsun istedim. Kazakistan’dan sizlere selam getirdim. Ahıska Türkleri darbe girişimi olduğu zaman terör saldırısı olduğu zaman ararlar ve bize ihtiyaç var mı diye bize sorarlar. Bu seçimde iyi çalışmayacaksanız, sandıkları beklemeyecekseniz biz gelelim dediler. Onlara dedim ki siz burada huzurlu, güçlü olun, Allah’ın izniyle 23 Haziran’da İstanbul Binali Yıldırım diyecek. Fırsat buldukça, bizde çalışmalara katılacağız. Sizlerin çalışmalarına destek vereceğiz” diye konuştu.

“31 Mart’ta ki desteğimizi daha da yukarıya çıkarmak için gecemizi gündüzümüze katacağız”
Kafe içerisinde konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu 31 Mart seçimlerinde bize sahip çıktı, inşallah 23 Haziran’da bu desteği daha da yukarıya çıkaracak. Sizin buraya teşrifleriniz bize çok büyük bir moral oldu. Bütün hemşerilerimle birlikte 23 Haziran’a kadar 31 Mart’ta ki desteğimizi daha da yukarıya çıkarmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Eksik kalan bölümümü 23 Haziran’da inşallah tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

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