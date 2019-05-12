İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutladığını bildirdi.

Yıldırım, "Anneler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyor, annelerimizin ellerinden öpüyorum. Küçük yaşta annesini kaybeden biri olarak bugünün benim için ayrı bir anlamı var." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yıldırım, paylaştığı mesajda, "Hemşireler Günü"nü de kutladı.

