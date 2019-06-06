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Binali Yıldırım'dan baba ocağına sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 08:25 | Son Güncelleme

CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Anne ve babasının mezarlığında dua eden Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı.

İstanbul’daki seçim çalışmalarını Anadolu’ya taşıyan Cumhur ittifakının AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sivas programının ardından baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret ederek annesi Bahar, babası Hacı Dursun ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım’ın kabirlerinde dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.

Geceyi Kayı köyünde geçirecek olan Yıldırım, yarın öğle saatlerinde İstanbul’a hareket edecek.

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