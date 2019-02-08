BİNALİ YILDIRIM'DAN BEYKOZ'DA ESNAF ZİYARETİ

Haber: Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camii'nde kıldı. Yıldırım, namazın ardından 61 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Çakmak'ın cenaze namazına katıldı. Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla oturup, sohbet eden Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bir lokanta, çay ocağı ve kafeye uğrayan Yıldırım, daha sonra AK Parti Kadın Kolları Seçim Standını ziyaret etti. Yıldırım, bir diş kliniğinde bulunanların pencereden yaptıkları davet üzerine, onları ziyaret etti. Klinikte doktor İsa Demir, Yıldırım'a asistanı 22 yaşındaki Elif Pirdağ'ın dün gece gördüğü rüyasını anlattı. "Elif Pirdağ sizi dün gece rüyasında görmüş. Namaza gelip, kliniğe uğramışsınız " sözleri üzerine Yıldırım Elif Pirdağ'a, "Sen 31 Mart için de bir şey söyle" dedi.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Binali Yıldırım'ın camiden çıkışı
-Cenaze namazına katılması
-Esnaf ziyaretleri
-Genel ve detaylar
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum