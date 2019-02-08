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Binali Yıldırım'dan Beykoz'da esnaf ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camii'nde kıldı.

Binali Yıldırım'dan Beykoz'da esnaf ziyareti

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camii'nde kıldı. Yıldırım, namazın ardından 61 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Çakmak'ın cenaze namazına katıldı. Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla oturup, sohbet eden Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bir lokanta, çay ocağı ve kafeye uğrayan Yıldırım, daha sonra AK Parti Kadın Kolları Seçim Standını ziyaret etti. Yıldırım, bir diş kliniğinde bulunanların pencereden yaptıkları davet üzerine, onları ziyaret etti. Klinikte doktor İsa Demir, Yıldırım'a asistanı 22 yaşındaki Elif Pirdağ'ın dün gece gördüğü rüyasını anlattı. "Elif Pirdağ sizi dün gece rüyasında görmüş. Namaza gelip, kliniğe uğramışsınız " sözleri üzerine Yıldırım Elif Pirdağ'a, "Sen 31 Mart için de bir şey söyle" dedi.

(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım'dan Beykoz'da esnaf ziyaretiBinali Yıldırım'dan Beykoz'da esnaf ziyaretiBinali Yıldırım'dan Beykoz'da esnaf ziyaretiBinali Yıldırım'dan Beykoz'da esnaf ziyareti

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