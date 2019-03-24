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Binali Yıldırım'dan Chirac örneği

24.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım AFP'ye verdiği röportajda Chirac'ın kariyerini örnek göstererek İstanbul Belediye Başkanlığının önemine dikkat çekti.

Ajansa konuşan CHP'li rakibi İmamoğlu ise eşit şartlarda bir yarış olmadığını söyledi.Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları, Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu.

AKP adayı Binali Yıldırım, "İstanbul Belediye Başkanlığını hafife almamalıyız. Sayın Chirac'ı hatırlayın" diyerek Fransa eski Cumhurbaşkanı'nın siyasi kariyerine atıfta bulundu.

Jacques Chirac, 1974-76 yılları arasında başbakanlık yaptıktan sonra 1977'den 1995'e kadar Paris Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti. 1986-1988 yılları arasında bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Chirac, aynı anda belediye başkanlığı görevini de sürdürmüştü. Belediye başkanlığı sonrasıysa 1995'ten 2007'ye kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

AFP'nin haberinde, "15 milyon nüfusa sahip İstanbul'daki seçimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'nin iktidarını sağlamlaştırması açısından büyük bir test olacağı" ifade edildi.

"Erdoğan'ın tecrübelerinden faydalanıyoruz"

Haberde "İstanbul, kendi başına bir ülke" diyen Yıldırım'ın bu kente karşı "duyduğu sevgiyi" şu sözlerle ifade ettiği aktarıldı:

"İstanbul, benim gençliğim. Bana her şeyimi veren şehir. O yüzden bu şehre hizmet etmek benim için büyük onur."

Yıldırım, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Erdoğan'ın kendisine tavsiyede bulunup bulunmadığı yönündeki soruya ise "Tabii ki. Onun tecrübelerinden her zaman faydalanıyoruz" diye yanıt verdi.

İmamoğlu'nun açıklamaları

Habere göre, İmamoğlu ise popüler bir AKP adayına karşı daha mütevazı bir siyasi profile sahip olmasının "avantaja" dönüşmesini ümit ediyor. CHP adayı İmamoğlu, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Toplum son dönemde, siyasetteki tüm tanınmış isimlere karşı bir direnç geliştirdi" dedi.

İmamoğlu'nun, özellikle medyanın büyük bölümünün Erdoğan yanlısı bir çizgide olması nedeniyle şartların eşit olmadığından şikâyetçi olduğunu aktaran ajans, CHP adayının şu ifadelerine yer verdi:

"Ben İstanbul'un kazanması için fikirler üreten bir adamım... İstanbul gibi büyük bir kente hizmet etmek ve geleceği hakkında düşünmek, her şeyden önce gelir."

DW,AFP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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