Binali Yıldırım'dan Chirac örneği

Jacques Chirac, 1974-76 yılları arasında başbakanlık yaptıktan sonra 1977'den 1995'e kadar Paris Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti. 1986-1988 yılları arasında bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Chirac, aynı anda belediye başkanlığı görevini de sürdürmüştü. Belediye başkanlığı sonrasıysa 1995'ten 2007'ye kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Ajansa konuşan CHP'li rakibi İmamoğlu ise eşit şartlarda bir yarış olmadığını söyledi.Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları, Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu.

Haberde "İstanbul, kendi başına bir ülke" diyen Yıldırım'ın bu kente karşı "duyduğu sevgiyi" şu sözlerle ifade ettiği aktarıldı:

"İstanbul, benim gençliğim. Bana her şeyimi veren şehir. O yüzden bu şehre hizmet etmek benim için büyük onur."

Yıldırım, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Erdoğan'ın kendisine tavsiyede bulunup bulunmadığı yönündeki soruya ise "Tabii ki. Onun tecrübelerinden her zaman faydalanıyoruz" diye yanıt verdi.

İmamoğlu'nun açıklamaları

Habere göre, İmamoğlu ise popüler bir AKP adayına karşı daha mütevazı bir siyasi profile sahip olmasının "avantaja" dönüşmesini ümit ediyor. CHP adayı İmamoğlu, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Toplum son dönemde, siyasetteki tüm tanınmış isimlere karşı bir direnç geliştirdi" dedi.

İmamoğlu'nun, özellikle medyanın büyük bölümünün Erdoğan yanlısı bir çizgide olması nedeniyle şartların eşit olmadığından şikâyetçi olduğunu aktaran ajans, CHP adayının şu ifadelerine yer verdi:

"Ben İstanbul'un kazanması için fikirler üreten bir adamım... İstanbul gibi büyük bir kente hizmet etmek ve geleceği hakkında düşünmek, her şeyden önce gelir."

DW,AFP/CÖ,AÜ

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