“Bunları not edin”

Torbalı Belediyesinin haksız bir biçimde 420 çalışanı işten çıkardığını savunan Yıldırım, “31 Mart’ta seçim oldu ve 5 yıl boyunca güzel hizmetler yapan Adnan Yaşar Görmez maalesef seçilemedi ve yeni yönetim geldi. Torbalı halkı daha güzel hizmetler bekliyor. Ancak ilk icraatı 420 çalışanın işine son vermek oldu. Tek amaçları evlerine ekmek götürmek olan bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamak hiç yakışmadı. Merak etmeyin sahipsiz değilsiniz. Vekillerimiz ve biz her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Seçimlerde söylenen o sözler uçtu gitti. Bir kişinin bile işinden edilmeyeceği CHP Genel Başkanı tarafından bizzat söylenmişti. Bunları bir kenara not edin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından anaokulu hizmete resmen açıldı.