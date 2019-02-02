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BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇİPRAS AÇIKLAMASI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

  Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul DHA  TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul DHA
TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım 5-6 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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- Yıldırım'ın açıklamaları
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