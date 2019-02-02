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BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇİPRAS AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

  TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'daki seçim çalışmaları sırasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 5-6 Şubat'ta İstanbul'a yapacağı ziyaret ile ilgili konuştu.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İstanbul (DHA)
TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'daki seçim çalışmaları sırasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 5-6 Şubat'ta İstanbul'a yapacağı ziyaret ile ilgili konuştu.
Tuzla Rumelileri Derneği çıkışında bir gazetecinin sorduğu, "Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyaretinin İstanbul ayağında Heybeliada'daki ruhban okulunu ziyaret edecek. Bu anlamda bu okulu ziyaret eden ilk Yunanistan Başkanı olacak Çipras. Neler söylersiniz" sorusuna, Binali Yıldırım, "Yunanistan ve Türkiye iki komşu ülke. Zaman zaman Ege denizi üzerinde bazı anlaşmazlıklarımız olsa da aynı denizi paylaşıyoruz, aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşıyoruz. Komşunun komşu üzerinde hakkı vardır. Biz Yunanistan ile husumetleri azaltmayı politik olarak benimsiyoruz. Geçmiş dönemde Çipras 2 kez geldi. Daha sonra Sayın Mehmet Müezzinoğlu bakanımızın da bakanlığı sırasında bize de Yunanistan'a 2017'de bir ziyaret yaptık. O ziyaret de hem Atina'ya hem de batı Trakya'da kardeşlerimiz ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Sayın Çipras sefa geldi, hoş geldi. Ona Türk misafir severliğin bütün gereklerini yapılacaktır. Ziyaretinin programı nedir bilmiyorum. Biz gelen misafirimizin en iyi şekilde vakit geçirmesi için gereken hassasiyeti gösteririz" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Binali Yıldırım'ın konuşması

02.02.2019 - 15.36 - Haber Kodu : 190202104

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