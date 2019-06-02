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Binali Yıldırım'dan Dede Yıldırım'a tebrik telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 23:26 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bugün tekrarlanan Mahalli İdareler Seçimleri’nden zaferle çıkan AK Parti aday Dede Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Binali Yıldırım'dan Dede Yıldırım'a tebrik telefonu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- CUMHUR İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bugün tekrarlanan Mahalli İdareler Seçimleri’nden zaferle çıkan AK Parti aday Dede Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Keskin'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan seçimi kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal etmesi ardından, 4 farklı noktada kurulan 23 sandıkta seçmenler, yeniden sandık başına gitti. 6 bin 936 seçmenden, 5 bin 400'ü oyunu kullandı. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklar açıldı. Sayım sonunda AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Partili Necati Alsancak 2 bin 165, MHP adayı Mustafa Alpsilsüpüroğlu 679 oy aldı. Saadet Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına hiç oy çıkmadı, 130 oy da geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 261 oy farkla AK Parti’nin adayı Dede Yıldırım kazandı.
İLK TEBRİK BİNALİ YILDIRIM’DAN
Ak Parti adayının İYİ Parti adayına 261 oy farkı atarak seçimi kazanmasının ardından ilk tebrik, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım'dan geldi. Binalı Yıldırım, kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilen Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti. Binali Yıldırım’ın hayırlı olsun temennisinde bulunduktan sonra konuşan Dede Yıldırım, "Benim mesajımı duydunuz galiba, babamın adı Topal Seyfettin'di, sizinkisi de basından öğrendiğim kadarıyla Topal Dursun, soyadımızda Yıldırım” hatırlatmasında bulundu.
'ŞİMDİ 'TOPAL DURSUN'UN OĞLU BİNALİ YILDIRIM'DA SIRA'
Binali Yıldırım ise, “Evet birbirine benziyor, Topal Dede Yıldırım'ın oğlu Başkan oldu, şimdi Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım’da sıra, adalet yerini buldu, Dede Yıldırım başkan oldu. Allah muvaffak etsin, Allah yar ver yardımcınız olsun" temennisinde bulundu.
Keskin'in yeni Belediye Başkanı Dede yıldırım' ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım'a, 23 Haziran da yapılacak olan seçimlerde başarılar diledi.

FOTOĞRAFLI

Binali Yıldırım'dan Dede Yıldırım'a tebrik telefonu

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