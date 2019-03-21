HABER

Binali Yıldırım'dan fabrika ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta bir fabrikayı ziyaret etti, işçilerle öğle yemeği yedi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta bir fabrikaya ziyarette bulundu.

Elektrik malzemeleri üreten fabrikaya gelen Yıldırım'ı işçiler karşıladı. Fabrikayı gezen Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı. Binali Yıldırım daha sonra fabrika yemekhanesinde işçilerle öğle yemeği yedi.

İşçilere hitap eden Yıldırım, Esenyurt'un birçok büyükşehirden daha kalabalık bir nüfusa sahip olduğunu belirtti.

Esenyurt'ta AK Parti'nin adayının Azmi Ekinci olduğunu anımsatan Yıldırım, "Böyle devasa bir ilçeye çok güzel hizmet edecek bir adayımız var. O da benim meslektaşım, aynı üniversiteden mezunuz, bir mühendis. Daha önce milletvekili olarak Meclis'te beraber çalıştık. Şimdi de Esenyurt için, sizin için burada çalışmaya, sizin hayatınızı kolaylaştırmaya gayret edecek." ifadelerini kullandı.

"Azmi Ekinci'yi, Esenyurt'ta belediye başkanı başkanı yapıyor muyuz?" diye soran Yıldırım, "Evet" cevabını alınca, "Beni de unutmayın olur mu?" şeklinde espri yaptı.

Fabrikayı beğendiğini de dile getiren Yıldırım, amaçlarının bunun gibi iş yerlerinin sayısını artırmak ve daha fazla iş imkanı sağlamak olduğunu vurguladı.

İşçilerle sohbet eden Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Binali Yıldırım'dan fabrika ziyareti

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta bir fabrikayı ziyaret etti, işçilerle öğle yemeği yedi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Esenyurt fabrika

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.