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Binali Yıldırım'dan imam hatip lisesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'da bulunan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar'da bulunan Tenzile Erdoğan Kız

Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları gezen Yıldırım, okul sırasına da oturup öğrencilerle sohbet etti.

Binali Yıldırım, Türkiye'de alfabe okuryazarlığında yüzde 98'lere ulaşıldığını bilgisayar okuryazarlığının ise yüzde 60'larda bulunduğunu söyledi. Yıldırım, "Bizim yaşlarda ve bizden büyük yaşlardakiler bilgisayar okuryazarı değil. Onları bilgisayar okur yazarı yapamazsak ilacını bile ısmarlayamaz, bankadan emekli maaşını çekemez... Dolayısıyla siz gençler büyükleriniz size nasıl yardımcı olduysa, okuttuysa dönüp büyüklerinizi de siz eğiteceksiniz, bilgisayar okur yazarı, bilgi toplumu bireyleri haline getireceksiniz. Onlar dışarıda kalmayacak. Çünkü bilgi güçtür. Silahtan daha etkili güçtür" dedi.

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