Binali Yıldırım'dan İstanbullulara kütüphane müjdesi

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul’da 22 olan kütüphane sayısını her ilçede yapılacak ve 7 gün 24 saat açık olacak yeni kütüphanelerle 39’a çıkartmayı hedeflediğini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da 22 olan kütüphane sayısını, 39'a çıkartmayı hedeflediğini belirtti. Yıldırım, "Restore edilen Rami Kışlası'nda kurulacak İstanbul Şehir Kütüphanesi, şehrin en büyüğü olacak. On yıllardır İstanbul’a hizmet eden Atatürk Kitaplığı da Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi (AŞK) oluşturulacak" diye konuştu.

BÜYÜK ATATÜRK ŞEHİR KÜTÜPHANESİ (AŞK) GELİYOR

Binali Yıldırım, Kütüphane 24 projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Megakent için geliştirdiği projeler arasında kültür ve sanata da yer verdiğini söyleyen Yıldırım, Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi'nin (AŞK) oluşturulacağı müjdesini verdi.

Yıldırım, " İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere tüm üniversitelere, öğrenci ve araştırmacılara hizmet edecek AŞK (Atatürk Şehir Kütüphanesi), Atatürk Kültür Adası’nın önemli bir parçası olacak. 14 bin 300 metrekare alan üzerindeki Gümüşsuyu Askeri Hastanesi’nin 4 bin 159 metrekare kapalı alanı; Atatürk Kitaplığı’nın bin 766 metrekarelik alanıyla birleşerek 6 bin metrekarelik bir alanda kitap kurtlarını, entelektüelleri ve akademisyenleri ağırlayacak" dedi.