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Binali Yıldırım’dan Küçükkaya-İmamoğlu’nun görüşmesi yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya’nın gizlice otel odasına görüşmesi hakkında, “Adayın birinin moderatörle gizlice bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değil.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya’nın gizlice otel odasına görüşmesi hakkında, “Adayın birinin moderatörle gizlice bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değil. Adayın güvenilirliğine gölge düşürmüştür" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Yıldırım, programın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu’nun İsmail Küçükkaya ile otel odasına görüşmesi hakkında konuşan Yıldırım, “Adayın birinin moderatörle gizlice bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değil. Adayın güvenilirliğine gölge düşürmüştür. Onun dışındakilerin bence önemi yok. Mahir Bey, bizim adayla telefonda görüşseniz de olur, Ekrem Beyle oturun yüz yüze konuşun uzun boylu değerlendirin mi der ? Mesele burada adil ve eşit mesafede durmak, onun dışındakiler teferruat” dedi.

Kendisinin makam aracıyla ilgili tartışmalara değinen Yıldırım, “Ben bunu eshefle izliyorum. Benim hakkımda başka bulacak bir şeyi olmayanlar aracımla, ‘başbakanlık evinde oturdu’ gibi hakikati olmayan konularla uğraşıyorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Milyarlarca lira bütçe yönettim, her kuruşunun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Başbakanlık yapan, meclis başkanlığı yapan herkese şahsına gece gündüz 24 saat hiçbir kısıtlamaya mahal olmadan araç verilir, korumalar verilir. Kaldı ki ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım. Bu konuda zaten haksız bir saldırı ile karşı karşıya olduğum için koruma bile doğru dürüst yanımda taşımıyorum. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. Ben istesem de bunları reddedemem. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 Temmuz Darbesi’ni yaşamış bir Başbakanım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum” şeklinde konuştu.

Öğrenci kartına yapılan indirimin ardından aylık mavi karta da indirim yapacaklarını belirten Yıldırım, “Daha önce indirim öğrenciler için yapılmıştı. Şimdi normal abonman kartı olan aylık taşımaları da 205 liradan 165 liraya indireceğiz. Böylece 500 bin civarında aylık mavi kartı olan bütün İstanbullular bu indirimden yararlanmış olacak” dedi.

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