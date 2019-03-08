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Binali Yıldırım'dan Mutafyan ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:12 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetmişti.

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binali yıldırım Ermeni Hastanesi Mesrob Mutafyan

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