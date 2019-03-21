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Binali Yıldırım'dan "nevruz" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Milletçe coşkumuzu, heyecanımızı artıran Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Bugün 46. ölüm yılında andığımız büyük ozanımız Aşık Veysel'in 'Benim sadık dostum' dediği toprağın canlanışını ve baharın gelişini müjdeleyen bayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin neşeli ve coşkulu geçmesini diliyorum"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Binali Yıldırım, mesajında, coşkuyu ve heyecanı arttıran Nevruz Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Bugün, 46. ölüm yılında anılan büyük ozan Aşık Veysel'in "Benim sadık dostum" dediği toprağın canlanışını ve baharın gelişini müjdeleyen bayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin neşeli ve coşkulu geçmesini dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aramızdaki kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini hatırlatan bu güzel günün gönül coğrafyamızdaki milletler arasında sosyal ve kültürel köprüler kurduğuna inanıyorum. Hazreti Ali'nin doğum günü olarak da bilinen ve ülkemizle birlikte Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya'da da kutlanan Nevruz Bayramı'nın, bölgemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Birliğimizin, barışımızın, muhabbetimizin daim olmasını diliyor, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."

Yıldırım ayrıca nevruzu sosyal medya hesaplarından Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Kürtçe, Zazaca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Gürcüce ve Arapça da kutladı.

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