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Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: (2) - "(Ekrem İmamoğlu) Tribün tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına, adının altına 'belediye başkanı' yazacağına, sakin, oturup benim gibi sonuçları bekleseydi" - "Bu seçim, başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz" - "Ne kadar hazin bir durum ki Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı, bizim müttefikimiz, evinde 6 tane seçmen yapılmış, haberi yok. Kepazelerin geldiği boyutu görüyorsunuz. Bu arkadaş kim? CHP'li Büyükçekmece Belediyesinden nüfusa geçici görevlendirilen biri"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun maçlara gitmesine ilişkin, "Tribün tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına, adının altına 'belediye başkanı' yazacağına, sakin, oturup benim gibi sonuçları bekleseydi." dedi.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Büyükçekmece olayıyla ilgili "Herkes seçmen nakli yaptı. Muhtarlık için memleketine giden var, bunun ondan ne farkı var?" ifadelerinin kullanıldığını anımsatarak, "Bu ondan çok farklı. Bu sahtekarlık." dedi.

Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Yani kendi iradenizle seçmen nakli yapmıyorsunuz, bilgisayarın başında, belediyeden aldığınız numaratajı kullanarak, bir de belediyenin iş yaptığı müteahhitlerin işçilerine, hepsine TC kimlik numaralarını alarak oturduğunuz yerden bu seçmen girişlerini yapıyorsunuz. Ne kadar hazin bir durum ki Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı, bizim müttefikimiz, evinde 6 tane seçmen yapılmış, haberi yok. Kepazelerin geldiği boyutu görüyorsunuz. Bu arkadaş kim? CHP'li Büyükçekmece Belediyesinden nüfusa geçici görevlendirilen biri. Seçmen ağırlığını CHP lehine değiştirmek için önceden planlanmış, hazırlanmış bir iş. İtiraz edilmesine rağmen süreç bittiği için askı süreci devam etmemiş, iptal edilebilecek kadar iptal edilmiş ama diğerlerine bir şey yapmamışlar. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz. Sahtekarlık başta yapılmışsa sonuna kadar da devam eder."

Bu itiraz süreçlerinin her dönemde olduğunu ve sükunet içinde değerlendirilerek kararlar verildiğini dile getiren Yıldırım, "Mansur Yavaş, gayet soyadı gibi yavaş hareket etmiş, hiçbir şekilde 'belediye başkanıyım' diye ortalıkta gezmemiş, bütün süreçlerin tamamlanmasını beklemiş ve kendisine belediye başkanı olduğuna dair belge verilmiş, ondan sona Anıtkabir'e gidilmiş, imzalamış altına da 'Belediye başkanı' diye haklı olarak yazmış ve görevine başlamış ben tebrik ediyorum." dedi.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sorumluluk taşımak bu, devlet umuru görmek bu. Dolayısıyla keşke Sayın İmamoğlu da bunu yapsaydı. Tribün, tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına, adının altına belediye başkanı yazacağına, sakin, oturup benim gibi sonuçları bekleseydi. Bu, benim 15 gün içinde ikinci toplantım. İlk gün seçim değerlendirmesini AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yaptım ve bu ikinci toplantım. Dolayısıyla bir itiraz süreci, yargılama süreci varsa bizim yapmamız gereken buna hakkıyla riayet etmek ve sonucu beklemek. Yani 'fazla gürültü yapan sonuç alır' hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. İstediğiniz kadar bağırın çağırın. Hakimler kanunlara görev karar verirler. Hiçbir şekilde tehditlerle parmak sallamayla hiçbir hukuk adamına karar verdiremezsiniz. Zaten hukuk devletinin gereği de budur. Sayımlarda o kadar yanlışların, hilelerin, eksikliklerin, özensizliklerin olduğunu gördük ki insan hakikaten hayrete düşüyor. Bunun adına ne demek lazım. Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz."

- "İç edilmemesi için mücadele veriyoruz"

İşin sonucunun beklenmesi gerektiğini aktaran Yıldırım, "İstanbullunun verdiği oyun kaybolmaması, iç edilmemesi için mücadele veriyoruz. Bunun dışında başka bir amacımız yok. Bu insanlar fedakarlık yaptı, oy verdi. Oylarının istediği şekilde yerine gidip gitmediğinden emin olmaları lazım. Sonuna kadar da bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun." diye konuştu.

Yıldırım, sayımların kasten uzatıldığı düşüncesinin maksatlı olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"İstanbullular şunu bilmeli ki seçim gecesi sayım heyetinin sayısı sandık sayısı kadardı. 31 bin 186 heyet vardı. 8,5 milyon oyu 8-9 saatte saydılar. Şimdi heyet sayısı 150'yi geçmez. Dolayısıyla 150 heyetin bu kadar oyu ne kadar zamanda sayacağı ortada. Her sandığa bir heyet kurmak demek seçimi yeniden yapmak demektir. Böyle bir süreç olmadığına göre, itiraz süreci devam ettiğine göre orada da işi yönetecek olan seçim kuruludur. Seçim kurulu orada sandık güvenliğini sağlamak, herhangi bir kargaşa çıkmasını önlemek mecburiyetindedir."

Verilen oyların yerine gitmesinden mesul olduklarını ifade eden Yıldırım, "Geçersiz oyları sayıyoruz. 5 bin 500 bana çıkıyor, 500 ona çıkıyor. Normal mi arkadaşlar? Aşağı yukarı eşit oy almışız. Bir ondan bir benden gitmesi lazım. Bir bana bir ona gelmesi lazım. Bu bile başlı başına burada ciddi şüpheler, organize bir kötülüğün olduğunu ortaya koyuyor. Bu seçimde organize bir kötülük yaşanmıştır. Bunun mutlaka açığa çıkarılması lazım. İşin özeti bu. Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Bunu da ilk defa paylaşıyorum. Sandıklarda 3 pusula yerine 2 pusula verildiğini söylüyor insanlar. İlçe belediye başkanı adayı, belediye meclis üyesi adayı pusulası, büyükşehir adayının pusulası bazı sandıklarda verilmiyor. Bu da üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu da bu işin organize edildiğini, planlandığını ortaya koyan somut bir şüphedir. Mutlaka dikkate alınması gerekir. Onlarca delilden bahsedebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

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