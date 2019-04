Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi

Yıldırım, halkın arasına karışmadığı yönünde eleştirilerin sorulması üzerine de "Binali Bey hiç halkın arasından çıkmadı. Halkın arasına inememe gibi bir şey olmaz. Benim tabiatımda olan bir şey değildir. Halka en fazla temas kuran insan benim." diye konuştu.

Bir gazetecinin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Benimle Saraçhane'ye yürüyecek misiniz?" dediğini belirtmesi üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sokağı hareketlendirme alışkanlığı yeni değil. Bu alışkanlığın geçmişte de örneklerini gördük bunun hukuk devletinde yerinin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Özellikle muhalefetteki Türkiye'nin birinci büyük partisi daha sorumlu hareket etmeli ve hukuka saygı göstermelidir. İstanbullunun da vatandaşlarımızın da beklentisi bu yöndedir."

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun, seçim öncesi ve sonrası üslup ve tavırlarının değişip değişmediğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Tavrını herkes izliyor, benim değerlendirmeme hacet yok. Bir sabırsızlık hali var. Bana göre daha ağır başlı, olgun bir şekilde bekleyip sonucu görmesi daha doğrudur. Her şey, bütün bu itiraz süreçleri sağlıklı bir şekilde işlemeli ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına katkı sağlamalıdır. Ben bunu yaptım. Dakika başı çıkıp her şeye açıklama yapmadım, her şeye laf yetiştirmedim. Benim devlet adamlığıma, tecrübeme, devlet umuruma uymayan bir şeydir. Seçim olmuştur, İstanbullular söyleyeceğini söylemiştir. Bundan sona seçimin itiraz süreci devam etmektedir. İtiraz süreci de hukuk içinde YSK, İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları, sandık kurullarında yürütülmektedir. Bizim görevimiz onların işini zorlaştırmak değil, onları baskı altına almak değil, işlerini rahat yapmalarına yardımcı olmaktır, ben de arkadaşıma bunu öneririm."