Binali Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin, "Tam kanunsuzluk olduğu gerekçesiyle müracaat yapılacak. Şu aşamada söyleyeceğimiz bundan ibaret. Ben kendimi Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerine koyup bir şey söyleyemem ama ciddi usulsüzlükler, yolsuzluklar ve seçimi sakatlayan ciddi bulgular ve deliller mevcut." dedi. Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığında 31 Mart mahalli idareler genel seçimlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, seçimin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itiraz müracaatının Büyükçekmece ile ilgili yapıldığını, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili itirazın henüz yapılmadığını belirterek, bu itirazın da YSK'da henüz karara bağlanmadığını söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile aralarında sorun olduğu iddiaları sorulan Yıldırım, "Görüyorsunuz işte yan yana oturuyoruz dedikodulara göre amel edilmez." ifadesini kullandı.

Yıldırım, halkın arasına karışmadığı yönünde eleştirilerin sorulması üzerine de "Binali Bey hiç halkın arasından çıkmadı. Halkın arasına inememe gibi bir şey olmaz. Benim tabiatımda olan bir şey değildir. Halka en fazla temas kuran insan benim." diye konuştu. Bir gazetecinin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Benimle Saraçhane'ye yürüyecek misiniz?" dediğini belirtmesi üzerine Yıldırım, şunları kaydetti: "Sokağı hareketlendirme alışkanlığı yeni değil. Bu alışkanlığın geçmişte de örneklerini gördük bunun hukuk devletinde yerinin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Özellikle muhalefetteki Türkiye'nin birinci büyük partisi daha sorumlu hareket etmeli ve hukuka saygı göstermelidir. İstanbullunun da vatandaşlarımızın da beklentisi bu yöndedir." Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun, seçim öncesi ve sonrası üslup ve tavırlarının değişip değişmediğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Tavrını herkes izliyor, benim değerlendirmeme hacet yok. Bir sabırsızlık hali var. Bana göre daha ağır başlı, olgun bir şekilde bekleyip sonucu görmesi daha doğrudur. Her şey, bütün bu itiraz süreçleri sağlıklı bir şekilde işlemeli ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına katkı sağlamalıdır. Ben bunu yaptım. Dakika başı çıkıp her şeye açıklama yapmadım, her şeye laf yetiştirmedim. Benim devlet adamlığıma, tecrübeme, devlet umuruma uymayan bir şeydir. Seçim olmuştur, İstanbullular söyleyeceğini söylemiştir. Bundan sona seçimin itiraz süreci devam etmektedir. İtiraz süreci de hukuk içinde YSK, İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları, sandık kurullarında yürütülmektedir. Bizim görevimiz onların işini zorlaştırmak değil, onları baskı altına almak değil, işlerini rahat yapmalarına yardımcı olmaktır, ben de arkadaşıma bunu öneririm."

"Eldeki veriler İstanbul seçimlerini iptal ettirir diyebilir misiniz?" sorusuna Yıldırım, "Eğer bu dosya bildiğimiz bir gerçek var bizim uzmanlarımız, partimizin seçim işlerinden sorumlu arkadaşlarımız, bütün arkadaşlarımız, bu çalışmayı yaptı ve tam kanunsuzluk olduğu gerekçesiyle müracaat yapılacak. Şu aşamada söyleyeceğimiz bundan ibaret. Ben kendimi YSK'nın yerine koyup bir şey söyleyemem ama ciddi usulsüzlükler, yolsuzluklar ve seçimi sakatlayan ciddi bulgular ve deliller mevcut." yanıtını verdi. Binali Yıldırım, başka bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Bir kere şunu hatırlatmak isterim. 2014 seçimlerinde AK Parti adalının oyundan daha fazla oy aldım. Bunun bilinmesini isterim. Biz düşük oy filan almış değiliz. Bu seçimde karşı adayın daha fazla oy almasının sebebi ittifakların oluşmasından kaynaklanıyor. Oy oranlarının birbirine yakın olması bundan kaynaklanıyor. En yakın 24 Haziran milletvekili seçimlerinde partimizin aldığı oydan 278 bin oy daha fazla aldım. Demek ki daha düşük oy aldığımız meselesi gerçeği yansıtmıyor."

HDP'nin CHP adayı İmamoğlu'na desteğine yönelik görüşü sorulan Yıldırım, HDP'nin Millet İttifakı ile beraber hareket ederek seçmen tabanına oraya oy vermesi telkininde bulunduğunu dile getirdi. - "Demek ki CHP de Ekrem Beyin korosuna katılmış vaziyette" Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'nun isminin CHP'nin resmi sitesinde yerel yönetimler başlığı altında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak yazıldığını hatırlatması üzerine Yıldırım, "Demek ki CHP de Ekrem Beyin korosuna katılmış vaziyette. Yani isterse caddelere de yazsınlar. Yetmiyorsa, dağa taşa da yazsınlar. Kararı YSK verdiği andan itibaren o unvanın bir anlamı vardır ama YSK bu kararı vermeden bunu yazmak görmemişliktir. En hafif deyimiyle budur. Bu da İstanbul'u yönetmeye talip bir insana yakışan bir durum değildir. Az önce Mansur Yavaş örneğini verdim. İkisi de CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı. Birisi nasıl davrandı, diğeri nasıl davranıyor. Bunu milletimizin takdirine sunuyorum." diye konuştu. Yıldırım, "İstanbul'da yeniden bir seçim kararı verilmesi durumunda AK Parti İstanbul teşkilatının yeni bir seçime hazır olup olmadığı" sorusuna yönelik, teşkilatların her zaman her şeye hazır olduğunu ve teşkilatlarla ilgili bir sorun olmadığını söyledi.

- "Yeni başkan belirleninceye kadar İstanbul'un bir başkanı var" Bir diğer gazetecinin, "Seçim yenilenirse, yine aynı şartlarda olursa, yine aynı sonuç olursa yeniden itiraz edecek misiniz? Ya da tersi durum olur da CHP buna itiraz ederse, süreç nereye kadar varacak?" sorusu üzerine Yıldırım, "Olmamış şeye, doğmamış çocuğa don biçmenin anlamı yok. Daha ortada böyle bir durum yok ki biz de hangi tarzda davranalım bunun yorumunu yapmak doğru olmaz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum itiraz sürecinin işlediğidir. Onun dışında söyleyeceğimiz her şeyin bu kurulların yaptığı işe nezaketsizlik olarak görülmesi gerekir." ifadesini kullandı. Binali Yıldırım, "Diyelim ki bir seçim kararı çıktı ve biz yine seçime gittik. Tam şaibesiz, tam güvenlikli bir seçim ortamı oluşturulabilecek mi? Bunun oluşturulması, Büyükçekmece örneğini verelim, seçmenler kaydırıldı vs. onların düzeltilmesi ve ardından seçime gidilmesiyle çok uzun bir süreç geçmeyecek mi? Bu süreç İstanbul'u nasıl etkileyecek?" sorusunu, "Yeni başkan belirleninceye kadar İstanbul'un bir başkanı var. Yani, İstanbul başsız değil. İstanbul'un günlük işleri devam ediyor. Programları neyse icra ediliyor. Henüz oluşmamış bir karar için konuşmak bir anlamda etki altına almak gibi de düşünülebilir. O yüzden olağanüstü itiraz süreci dahi yapılmadı. Yapılıp karar ne yönde çıkacak onu bilmiyoruz. Dolayısıyla varsayımlar üzerine bir fikir inşa etmek, bir kanaat oluşturmak sağlıklı bir sonuca bizi götürmez." şeklinde yanıtladı.