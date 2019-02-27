Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üst Çavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette, 27 Ocak 2018'de şehit olan Mehmethan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yıldırım, şehidin eşi Gamze Mehmethan, kayınpederi Kenan Aslan, kayınvalidesi İlknur Aslan ve baldızı Selge Aslan ile sohbet etti.

Binali Yıldırım, şehidin eşi ile kayınvalidesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

