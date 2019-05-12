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Binali Yıldırım’dan şehit ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 1992 yılında şehit olan Mustafa Bayar’ın ailesini ziyaret ederek, şehidin annesinin Anneler Günü’nü kutladı.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 1992 yılında Iğdır’da şehit düşen Mustafa Bayar’ın Beyoğlu ilçesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 1992 yılında şehit olan Mustafa Bayar’ın ailesini ziyaret ederek, şehidin annesinin Anneler Günü’nü kutladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 1992 yılında Iğdır’da şehit düşen Mustafa Bayar’ın Beyoğlu ilçesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette şehit Mustafa Bayar için Kur’an okunup, dua edildi. Yıldırım, şehit Mustafa Bayar’ın annesi Ayşe Bayar’ın Anneler Günü’nü kutlayıp, kendisine ve evde bulunan yakınlarına karanfil verdi. Babası Muharrem Bayar ve evde bulunanlar ile sohbet eden Yıldırım, şehidin anne ve babasına Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaretBinali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret
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