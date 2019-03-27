Binali Yıldırım'dan su ve doğalgaza indirim açıklaması

Su faturalarında yeni bir sistemle yüzde 11’e varan oranda indirim sağlanabileceğine dikkat çeken Yıldırım, "Su şimdi metreküp olarak kademeli veriliyor. Diyelim ki 10 metreküpe kadar 4.53 TL, 10.26 metreküpte 6.71 TL alınıyor. Burada sistem değişikliğine gideceğiz. Gelirlerde bir değişiklik olmadan metreküp bazından kişi bazına geçeceğiz. Bunu yaptığımızda daha fazla nüfusu olan ailelerin faturası düşmüş olacak. Ortalama 4 kişinin yaşadığı bir hanenin faturası yüzde 6 düşecek. Bu da 690 bin kişiye tekabül ediyor. 5 kişilik ailenin faturası yüzde 9, 6 kişilik ailenin de yüzde 11 ucuzlayacak" dedi.

"YÜZDE 40 İNDİRİM GERÇEKÇİ DEĞİL"

Su faturalarında yüzde 40 indirim vaadinin gerçekçi olmadığını belirten Yıldırım, “Yüzde 40 indirimi tamam yapalım da nereden finanse edeceğiz. Çok daha fazla ucuzluk vaat edebilirsiniz. Ama arkasını getiremezsek o zaman daha büyük bir bedel ödemek zorunda kalırız. Neticede insanlara su vermeniz lazım. Suyun da bir maliyeti var. Gelir maliyeti karşılasın, bir de hizmet bedeli, çalışan insanların maaşlarını karşılasın yeter. Sudan para kazanılmaz” diye konuştu.

DOĞALGAZDA YÜZDE 10 İNDİRİM

Binali Yıldırım, doğalgazda da yüzde 10 oranında indirim yapılabileceğini kaydederek, "En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Onun için sürdürülebilir olması çok önemli. Burada verimlilik, rasyonaliteyi gözardı etmemek lazım. İlk yaptığımız hesaplara göre doğalgazda da yüzde 10 indirim yapılabilir. İGDAŞ’ın öyle bir marjı var" diye açıklamada bulundu.

"ELEKTRİKLE DE İLGİLENECEĞİM"

İstanbul’a belediye başkanı olarak seçildiğinde elektrik faturalarıyla da ilgileneceğini söyleyen Binali Yıldırım şöyle konuştu: