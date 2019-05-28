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Binali Yıldırım'dan Topbaş'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 18:57 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ı Beyoğlu'nda bulunan çalışma ofisinde ziyaret etti.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ı Beyoğlu'nda bulunan çalışma ofisinde ziyaret etti.

TOPBAŞ: İNANIYORUM Kİ ÇOK İYİ BİLDİĞİ BU KENTE GÜZEL HİZMETLER VERİR

Ziyaretin ardından basın mensuplarının karşısına geçen ikili açıklamalarda bulundu. Kadir Topbaş, "Sayın başkanımız nezaket gösterdi. Ziyarette bulundular. Kendilerine çok teşekkür ederim. O kadar çok titri var ki nasıl hitap edeyim diye zaman zaman tereddüt halinde olabiliyoruz. Ama biz yine de kendisine başkan demeyi yeğleriz, severiz. Kendisi de benim gibi Kasımpaşa'lı Benim kardeşimin de mezun olduğu ortaokuldan mezun olmuş. Bir proje adamı. Yapabileceklerini söyleyebilen ve konuşmaktan ziyade iş yapan yönüyle biz tanıyoruz. Yurttaşlarımız da esprileriyle ve başarılı, gayretli çalışmalarıyla da biliyorlar. Bir insana nasip olmayacak birçok görevlerde bulundu Türkiye'de. Çok önemli görevler üstlendi ve başarıyla tamamladı. İnşallah şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı netleşir. İnanıyorum ki çok iyi bildiği bu kente güzel hizmetler verir." dedi.

"ONUN BIRAKTIĞI YERDEN HİZMETLER DEVAM EDECEK"

Binali Yıldırım ise, "Bugün kendisine ziyarette bulunduk. Kadir bey hem Beyoğlu başkanlığı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dünya şehri İstanbul'a çok güzel hizmetler yaptı. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı bu vesileyle bir kez daha İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Gerek bakanlığım gerek başbakanlığım sırasında da çok yakın çalışma fırsatımız oldu. Her zaman sayın cumhurbaşkanımızın riyasetinde İstanbul projeleri hep bizim önceliğimiz oldu. Bir Marmaray projesi bile İstanbul tarihini 2 bin 500 yıldan 8 bin 500 yıla kadar uzatacak. Büyük bir çalışma. Marmaray bir ulaşım projesi olmanın yanında aynı zamanda da tarih ve kültür hazinelerinin gün ışığına çıkaran bir proje olmuştur. Buna benzer birçok dev projeyi kendi başkanlığı döneminde tamamladık. Bu seçimlerde bize gösterdiği desteklerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek. Beni 11 yaşında Binali olarak geldiğim bu şehir çok şey verdi. İnşallah gelecek 5 yıl içinde de dünya şehri İstanbul'a sayın başkanımızın tecrübelerinden de yararlanarak, güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

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