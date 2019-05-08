Binali Yıldırım’dan YSK’nın kararının ardından seçimle ilgili açıklama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK’nın İstanbul’daki seçimleri iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Yüzde 10’da 16 bin biz oy kazanmışsak, yüzde 90’da ne olacağını kolayca hesap edebilirsiniz. Adım gibi biliyorum oylar tekrar sayılsaydı, seçim açık ara tersine dönecekti. Bir hile, bir yolsuzluk, Yüksek Seçim Kurulundan dönüşmüştür.” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından AK Parti’nin yaptığı itirazı değerlendirerek, İstanbul’daki seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararını almıştı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün teravih namazının ardından Tokat Turhal ilçesi Üçyol Köyü Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Binali Yıldırım, seçimde yapılan usulsüzlükleri anlatarak, oyların yeniden sayılması halinde seçimin açık ara tersine döneceğini söyledi.

“Yüzde 10’da 16 bin oy kazanmışsak, yüzde 90’da ne olabilir kolayca tahmin edebilirsiniz”

Seçimden sonra sayımla ilgili usulsüzlükleri anlatan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Seçimden sonra açıkladıkları oy farkı 29 bin 405, biz itiraz edince sandıkların sadece yüzde 10 sayılmış ve fark 29 bin 405’ten 13 bin 729’a düşmüş, yaklaşık 16 bin oy hiç edilmiş. Eğer bu sandıkların tamamı sayılsaydı, sonucu siz tahmin edin. Geriye kalıyor 7 buçuk milyon oy. Sayılan sadece 1 milyondan da eksik, 850 bin oy sayıldı. Toplam oy kullananın sayısı 8 buçuk milyonun üzerinde, yüzde 90 oy sayılmadı. Yüzde 10’da 16 bin biz oy kazanmışsak, yüzde 90’da ne olacağını kolayca hesap edebilirsiniz. Bu bile tek başına bu seçimde hile yapıldığını oyların maalesef oyların karşı tarafa yazıldığını ve iptale götürüldüğünü gösteriyor. Bir başka konu İş Bankasından, belediyelerin şirketlerinden sandık görevlileri yazılıyor. Böyle bir şey yok, kanunda bunların devlet memuru olması gerektiği açık seçik yazılıyor. Hatta İstanbul’un dışından görevliler yazılıyor. Başka ilçeden görevliler yazılıyor. Burada memur yok mu, insan yok mu? Hepsi var. Böylece 19 bin civarında görevlendirme var. Yani toplam sandıkta iki memur var, biri başkan biri memur. Bunların 3’te 1 şartları tutmayan, memuriyetleri olmayan kişiler. Bu işler hukuksuzluğu ortaya çıkarıyor. Bunların yaptığı sandıklarda işin düzgün olması mümkün mü? Değil. Bu bile bu iptalin başlı başına sebebi. Bunları niye açık anlatıyorum, çünkü, bunlar gürültüde patırtı da kaybolup gidiyor.” dedi.