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Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, geceyi geçirdiği memleketi Erzincan'dan Diyarbakır'a geçti.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, geceyi geçirdiği memleketi Erzincan'dan Diyarbakır'a geçti. Hemşehrilerinin büyük ilgi gösterdiği Yıldırım, bir saat süren vedalaşmanın ardından kentten ayrıldı. Dün Sivas'taki programını tamamladıktan sonra memleketi Erzincan'a geçen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, geceyi de burada geçirdi. Yıldırım, Diyarbakır programı için bugün öğlen saatlerinde Erzincan Havalimanı'na geldiğinde, beklemediği kadar büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Havalimanına akın Erzincanlılar, uğurlamak için Yıldırım'ı bekledi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş, tarafından apron girişinde karşılanan Binali Yıldırım, kendisini bekleyenlerle tek tek tokalaştı. 1 saat süren uğurlama sonrası Yıldırım, gösterilen ilgiye teşekkür ettikten sonra Diyarbakır'a gitti.

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