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  4. Binali Yıldırım’ın acı günü

Binali Yıldırım’ın acı günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir’de dünürünün babası İsmail Sarı’nın cenaze törenine katıldı.Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın dünürü İskender Sarı’nın babası İsmail Sarı, 93 yaşında evinde hayatını kaybetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir’de dünürünün babası İsmail Sarı’nın cenaze törenine katıldı.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın dünürü İskender Sarı’nın babası İsmail Sarı, 93 yaşında evinde hayatını kaybetti. İsmail Sarı’nın cenazesi, Odunpazarı’ndaki Alaaddin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazeye eski Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. Cenaze töreni sonrasında vatandaşlar Binali Yıldırım ile selamlaştı.

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