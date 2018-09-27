Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki toplantılardan uzlaşı çıktı

SİNAN USLU - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan toplantılarda, TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeni konusunda görüş birliğine varıldı.

Binali Yıldırım, 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak 27. Dönem 2. Yasama Yılı öncesinde Başkanlık

Divanı üyeleri ve siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle iki ayrı toplantıda bir araya geldi.

Görüşmelerde, Meclisteki oturma düzenine

ilişkin konu da gündeme geldi. Siyasi parti grupları, TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeni konusunda görüş birliğine vardı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle TBMM İç Tüzüğü'nde ilk olarak hukuken değiştirilmesi gereken teknik ifadelerin ele alınması konusunda da mutabık kalındı.

İç tüzük ile ilgili yeni yasama yılının ilk haftasında, çalışmalarda

herhangi bir uyumsuzluğa veya karmaşaya yer vermemek için yeni sistemle uyum sağlayacak

nitelikte karar alınması konusunda da görüş birliğine varıldı.

- Meclisteki yeni güvenlik önlemleri

Meclis Başkanı Yıldırım, toplantılarda, siyasi parti temsilcilerine TBMM'de alınan yeni güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi. Meclise ziyaretçi kartı olmadan hiç kimsenin giriş yapmaması

gibi bazı ek güvenlik önlemleri alınması da kararlaştırıldı.