Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki toplantılardan uzlaşı çıktı

SİNAN USLU - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan toplantılarda, TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeni konusunda görüş birliğine varıldı.
Binali Yıldırım, 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak 27. Dönem 2. Yasama Yılı öncesinde Başkanlık
Divanı üyeleri ve siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle iki ayrı toplantıda bir araya geldi.
Görüşmelerde, Meclisteki oturma düzenine
ilişkin konu da gündeme geldi. Siyasi parti grupları, TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeni konusunda görüş birliğine vardı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle TBMM İç Tüzüğü'nde ilk olarak hukuken değiştirilmesi gereken teknik ifadelerin ele alınması konusunda da mutabık kalındı.
İç tüzük ile ilgili yeni yasama yılının ilk haftasında, çalışmalarda
herhangi bir uyumsuzluğa veya karmaşaya yer vermemek için yeni sistemle uyum sağlayacak
nitelikte karar alınması konusunda da görüş birliğine varıldı.
- Meclisteki yeni güvenlik önlemleri
Meclis Başkanı Yıldırım, toplantılarda, siyasi parti temsilcilerine TBMM'de alınan yeni güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi. Meclise ziyaretçi kartı olmadan hiç kimsenin giriş yapmaması
gibi bazı ek güvenlik önlemleri alınması da kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında milletvekili sayısının 600'e çıkmasına nedeniyle
Mecliste yapılan çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi veren Yıldırım, hem Genel Kuruldaki sandalye sayısının
hem de milletvekili oda sayısının artırıldığını belirtti.
Meclis Başkanı Yıldırım, fiziksel düzenlemelerin yanı sıra TBMM'nin yeni sistemde
artan yasama kabiliyeti ve kapasitesine uyumlu şekilde yasama uzmanı sayısı ve
komisyonlardaki personel sayısının artırıldığını bildirdi.
- Kanun teklifleri için yeni mekanizma
Yıldırım, yeni yasama döneminde verilen kanun tekliflerinin yasalaşana kadar teklifi sunan milletvekili tarafından adım adım izlenmesini sağlayacak bir
mekanizmanın oluşturulacağı bilgisini de iletti.
Binali Yıldırım ayrıca kanun tekliflerinin hazırlanması
sürecinde milletvekillerine destek verecek yapının kurulması fikrini siyasi parti temsilcileriyle paylaştı. Söz konusu yapının kurulması düşüncesi, parti temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.
Pazartesi günkü Yasama Yılı Açılış Töreni'ne ilişkin de katılımcılara bilgi veren Yıldırım,
saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda yapılacak törenin ardından saat 14.00'te 27. Dönem İkinci
Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini bildirdi.
Başkanlık Divanı toplantısında, yeni yasama yılı öncesi öncelikli görüşülmesi gereken
konular da karara bağlandı.
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