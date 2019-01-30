Binali Yıldırım’ın Esat Kabaklı’dan ‘İstanbul’ talebi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sanatçı Esat Kabaklı’nın 50. Sanat Yılı programında yaptığı konuşmada, “İstanbul da sizin yeteneğinize dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. İstanbul’u birde sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum” dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, sanatçı Esat Kabaklı’nın 50. sanat yılına özel düzenlenen programa katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen programa Binali Yıldırım’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Esat Kabaklı ve sanatçı dostlarıyla birlikte çok sayıda davetli katıldı. Gecede birbirinden ünlü isimler sahne alarak usta sanatçı Esat Kabaklı’ya eşlik etti.

“Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara yine onun sesiyle cevap vereceğiz”

Programda konuşan Binali Yıldırım, “Daha da rabbimin izniyle çok yaşayacak inşallah. En az bir 50 yıl bu ülkeye ve bu yüce millete unutulmaz eserler verecek. Bu toprakların bin yıldır yazdığı kahramanlık hikayelerini bir yarım asır daha inşallah anlatacak. Bil oğlum, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel başkanımızın teveccühleriyle sembol bir eser haline geldi. 15 Temmuz’da alçak hainlerin kalkışmasının ardından bu güzel ülkeyi seven herkes gibi milletiyle omuz omuza oldu. Onun adına onun kalbine de yakışan buydu zaten. Bizi ayırmaya çalışanlara bizi yıkabileceklerini sananlara en güzel cevabı yine onun sesiyle en kuvvetli cevabı vereceğiz. ‘Onlar içimizde, ölmedi haşa, tekbir sesleriyle yükseldi arşa, dinleyin şehitler başladı marşa bu vatan bölünmez bu bayrak inmez.’ İstanbul Büyükşehir Belediyesini de böyle önemli bir sanatçı Esat Kabaklı için düzenlediği bu geceden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza ve ekibimize kültür dairesinin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.