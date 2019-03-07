Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm olacak projeleri

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul trafiğine çözüm olacak projelerinin detayları belli oldu. İstanbul trafiğini rahatlatmak için yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D100 ve TEM’e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedefleniyor.

İstanbul trafiği yerel seçimin en önemli gündem maddelerinde biri olarak öne çıkıyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafiğin rahatlaması için yeni projeler üretti. Buna göre, İstanbul trafiğini rahatlatmak için Sarıyer’den TÜYAP’a, Kuzey Marmara Otoyolu’na kadar bir tünel ağı kurulacak. Ayrıca D100 ve TEM’e alternatif 18 tünel yapılacak. Buna göre projenin şu an devam eden etabı 14.2 kilometre, planlanan etabı ise 92.2 kilometreden oluşuyor. Bu tüneller sayesinde araçlar yılda 2.5 milyon kilometre daha az yol yapacak. Trafikte ise 50 bin saat daha az kalacaklar.Günlük toplam yakıt tasarrufu 832 bin lira olacak.

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D100 ve TEM’e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedefleniyor. Böylece en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe’den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiği azaltılması amaçlanıyor.