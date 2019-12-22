HABER

Binali Yıldırım’ın "Koltuk elden gitti" esprisi herkesi güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 22:52 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, kredi affı sorusunu soran öğrenciye, “Koltuk elden gitti, benim hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun” şeklinde esprili yanıt vermesi salonu kahkahaya boğdu.Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım programları kapsamında geldiği Elazığ’da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu.

Fırat Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, kredi affı sorusunu soran öğrenciye, “Koltuk elden gitti, benim hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun” şeklinde esprili yanıt vermesi salonu kahkahaya boğdu.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım programları kapsamında geldiği Elazığ’da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilere yönelik konuşma yapan Yıldırım, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Yıldırım, bir öğrencinin, "Son günlerde kredi afları konuşuluyor, bu konuya girmişken müjde bekleyen öğrenciler de var, bu konuda son durum nedir? Bir de sizden duymak istiyoruz" sorusuna, “Benim, hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun. Biliyorsunuz başbakanlık gitti, koltuk elimizde kaldı, meclis başkanlığı da gitti” diye esprili bir yanıt verdi. Esprili yanıt karşısında salondakiler kahkaha atıp, alkışladı.

Fırat’ta 75 öğrenciye her yıl burs sözü
Öte yandan özel nedenlerden dolayı burs alamayan bir öğrencinin burs talebini de AK Parti Elazığ Milletvekil Zülfü Demirbağ’a ileten Yıldırım, talebin artması üzerine kurucusu olduğu Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’nın her yıl FÜ’deki 75 öğrenciye burs vereceği müjdesini de verdi.
İstanbul’daki seçim kampanyasında da kredi borçlarının geri ödenmesi konusu ile ilgili sıkça muhatap olduğunu da anımsatan Yıldırım, “O zaman da söylediğim şuydu, konuyu ilgililere götüreceğim, demiştim. Dediğimi de yaptım. En ilgilisine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürdüm. Hatırlarsanız, o da konu ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu herhalde bir anlam ifade ediyor. Yalnız bu kredi eksikliğinde şöyle bir bilgi eksikliği kalmasın, mezun oluyorsunuz ve iki yıl bir şey ödemiyorsunuz veya iş bulamadınız yine ödemiyorsunuz. O paralar artık faizi de çok olmadığı için işe girdiğiniz zaman bir iki maaş kadar başka bir şey kalmıyor. O yüzden çok büyük bir mesele olarak görmeyin" ifadelerini kullandı.
Yıldırım söyleşiyi ’kankalarım’ dediği öğrencilerle özçekim yaparak bitirdi.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Edremit Körfezi kuvvetli lodosun etkisindeEdremit Körfezi kuvvetli lodosun etkisinde
Silahlı saldırıda muhtar öldüSilahlı saldırıda muhtar öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Yunanistan'dan skandal hamle! Fotoğraflar ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hamle! Fotoğraflar ortaya çıktı

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Derbinin 11'leri belli oldu! F.Bahçe'de şok

Derbinin 11'leri belli oldu! F.Bahçe'de şok

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Feci ölüm! İnanamadılar

Feci ölüm! İnanamadılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım

Erdoğan'dan, 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım

GESTAŞ duyurdu! Bazı feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ duyurdu! Bazı feribot seferleri iptal edildi

Son dakika: CHP eski milletvekili Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.