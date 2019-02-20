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Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına sis engeli 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım yoğun sis nedeniyle bu sabah yapacağı Adalar programını iptal etti.

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım yoğun sis nedeniyle bu sabah yapacağı Adalar programını iptal etti. Binali Yıldırım'ın resmi programında bu sabah saat 10.00'da Kartal iskelesinden hareketle Büyükada ve ardından Burgazada ziyaretleri bulunuyordu. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sisin deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Yıldırım'ın bu programı iptal edildi. Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamındaki Adalar ziyaretinin ileri bir tarihte gerçekleştireceği öğrenildi.

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