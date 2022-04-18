Binance çöktü mü, neden açılmıyor? Binance TR yanlış veri türü hatası ne demek? Binance çöktü mü sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılan konulardan birisi oluyor. Binance sistemine henüz giriş yapamayan kripto para sahipleri bu hatanın sebebini merak ediyor.

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Binance sisteminde yaşanan hatayla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

Binance TR’de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor.

Daha önce yapılan açıklama şu şekildeydi: "Değerli Binance TR Kullanıcılarımız, Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir. Yapılan güncelleme çalışması ile sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor, sabrınız için teşekkür ediyoruz."

BINANCE COIN (BNB) NEDİR?

Binance coin Binance şirketi tarafından oluşturulmuş bir kripto paradır. ERC-20 tabanlı olan kripto para listesinde bulunmaktadır. Binance coin yüksek hacimli olan kripto paralar arasında yer alıyor. Dolayısıyla dünya genelinde Binance coin kripto parasına yatırım yapanların sayısı bir hayli artmıştır. Binance coin BEP2 tabanı ile şuan hizmet vermektedir.

Uluslararası para göndermek için de Binance coin kullanılabilir. Binance coin bloklama süresi de düşüktür. Dolaysıyla bütün bu transfer işlemleri oldukça hızlı yapılmaktadır. Dünya'nın en iyi kripto paraları arasında üçüncü sırada yer almaktadır. 2021 yılı itibari ile Binance coin 500 dolardan fazla değere sahiptir. Binance coin 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. 2017 yılından beridir en fazla gelişim gösteren coinlerin başında yer almaktadır. Büyük bir projeye sahip olan Binance coin en güvenilir kripto paralar arasında yer almaktadır. Binance şirketinin CEO'su olan CZ tarafından desteklenmektedir. Binance coin CZ sayesinde iyice popüler haline gelmiş ve birçok borsaya da giriş yapmıştır. Binance coin kripto parasının merkezi ise Malta'dır.

Son zamanlarda en hızlı çıkış yakalamayı başaran Binance coin arkasında güçlü bir proje yer almaktadır. Binance şirketi ileride yapacağı atılımlar bu coini iyice desteklemektedir. Bu şekilde Binance coin yükselmeye devam etmektedir. İlk olarak piyasaya giriş yaptığında henüz 11 cent iken kısa süre içerisinde değerini katlayarak artmaya devam etti. Dikkatleri üzerine çeken ve başarılı bir projeyi arkasına alan Binance coin gelişimini sürdürmektedir.



