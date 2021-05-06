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  4. Binanın altından geçiyor! Ramazan ayında gelen yanından ayrılmak istemiyor

Binanın altından geçiyor! Ramazan ayında gelen yanından ayrılmak istemiyor

06.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. Padişahı dördüncü Murad tarafından yaptırılan Zey Camii'nin altından su akıyor. 380 yıldır dehlizden akmaya devam eden su özellikle Ramazan aylarında pek çok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Binanın altından geçiyor! Ramazan ayında gelen yanından ayrılmak istemiyor

Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesinin yer aldığı Adıyaman Merkeze bağlı Zey (İndere) köyünde Sultan IV. Murat tarafından yaptırılan caminin altından yüzyıllardır su akıyor.

Rivayetlere ve kaynaklara göre, IV. Murad’ın 1638-1639 yılları arasında gerçekleştirdiği Bağdat Seferi sonrasında Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri için yaptırdığı belirtilen caminin altından çıkan su yüzyıllardır akmaya devam ediyor.
Su kaynağının bulunduğu yere yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde yuvarlak kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edildiği biliniyor. Yöresel olarak kabaaltı veya kantarma ismi verilen dehliz, yıllardan beri vatandaşların serinlemek için geldikleri bir yer.

RAMAZAN AYINDA ZAMAN GEÇİRİYORLAR

173 Metrekarelik caminin altında bulunan dehlize gelen vatandaşlar özellikle Ramazan aylarında gelip, su kaynağının bulunduğu yerde zaman geçiriyor.

Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenen caminin önünden geçen dere üzerine kurulu Zey Köprüsünün de Sultan IV. Murad tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.

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YÜZLERCE YILDIR AKMAYA DEVAM EDİYOR

Köyün yaşlı sakinlerinden Ramazan Er, dedelerinin söylediğine göre yüzyıllardan beri bu suyun aktığını belirterek, önceden daha fazla su olduğunu son yıllarda azaldığını söyledi.

Mahmut Er isimli yaşlı vatandaş ise, camiyi IV. Murad’ın yaptırdığını, Zey köyünün tarihi bir yer olduğunu, Adıyaman yerleşim yeri değil iken, Zey’in var olduğunu kaydetti.

Dehlizden çıkan suyu görmek ve dinlenmek için gelen Abdurrahman Karatepe ve eşi Selin Karatepe ise, cami yapıldığında bu suyun var olduğunu, yaz kış sürekli aktığını dile getirdi.

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