Binanın altından geçiyor! Ramazan ayında gelen yanından ayrılmak istemiyor

Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesinin yer aldığı Adıyaman Merkeze bağlı Zey (İndere) köyünde Sultan IV. Murat tarafından yaptırılan caminin altından yüzyıllardır su akıyor.

Rivayetlere ve kaynaklara göre, IV. Murad’ın 1638-1639 yılları arasında gerçekleştirdiği Bağdat Seferi sonrasında Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri için yaptırdığı belirtilen caminin altından çıkan su yüzyıllardır akmaya devam ediyor.

Su kaynağının bulunduğu yere yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde yuvarlak kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edildiği biliniyor. Yöresel olarak kabaaltı veya kantarma ismi verilen dehliz, yıllardan beri vatandaşların serinlemek için geldikleri bir yer.

RAMAZAN AYINDA ZAMAN GEÇİRİYORLAR

173 Metrekarelik caminin altında bulunan dehlize gelen vatandaşlar özellikle Ramazan aylarında gelip, su kaynağının bulunduğu yerde zaman geçiriyor.

Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenen caminin önünden geçen dere üzerine kurulu Zey Köprüsünün de Sultan IV. Murad tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.