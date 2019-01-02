HABER

Binanın bodrum katına düşen köpeği zabıta kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:10 | Son Güncelleme

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir binanın bodrum katına düşen hasta köpeği, zabıta ekipleri kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katına düşen hasta köpeği, zabıta ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi sakinleri, iki katlı bir binanın bodrum katından, bir köpeğin sesinin geldiğini tespit etti ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.

Bölgeye gelen zabıta ekipleri, bodrum katının girişinin kapalı olması nedeniyle yarım saatlik çalışma sonucunda, yolu açarak hasta köpeğe ulaştı.

Bulunduğu yerden kurtarılan hasta köpek, Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne teslim edildi.

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonuGÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu
Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralıKuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dörtyol hatay

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye dörde bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Adana ve Malatya'da eğitime kar engeli

İki ilde eğitime kar engeli

Tableti tamir ederken elinde patladı

Tableti tamir ederken elinde patladı

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.