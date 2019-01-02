Binanın bodrum katına düşen köpeği zabıta kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katına düşen hasta köpeği, zabıta ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi sakinleri, iki katlı bir binanın bodrum katından, bir köpeğin sesinin geldiğini tespit etti ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.

Bölgeye gelen zabıta ekipleri, bodrum katının girişinin kapalı olması nedeniyle yarım saatlik çalışma sonucunda, yolu açarak hasta köpeğe ulaştı.

Bulunduğu yerden kurtarılan hasta köpek, Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne teslim edildi.

