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Binanın çatısı alev alev yandı: 7 kişilik aile son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 05:44 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında, binanın en üst katında oturan 7 kişilik aile, komşuları tarafından uykudan uyandırılarak son anda canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.
Yangın, Vatan Mahallesi'nde saat 03.15 sıralarında çıktı. Edilen bilgiye göre, İnanç Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katındaki kömürlükten alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada en üst katta oturan 7 kişilik Ulubağ ailesi de komşularının uyandırmasıyla son anda kendilerini sokağa attı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale ederek, kontrol altına aldı. Bu sırada polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de önlem amaçlı olay yerinde hazır bekletildi.
ÇATIDAKİ KUŞLARI İÇİN YARDIM İSTEDİ
En üst katta oturan daire sahibi Fatih Ulubağ, itfaiyenin yangın söndürme çalışmaları sırasında, çatıda kuş beslediğini ve kuşların kurtarılmasını istedi. Çatıda kuşların bulunduğu bölümü kontrol eden ekipler, kuşların zarar görmediğini söyleyince Ulubağ derin bir nefes aldı. Yangının kontrol altına alınması sonrası bir süre soğutma çalışmaları devam etti. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öte yandan, yangının ardından çatıdan yükselen alevler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde 3 katlı binanın çatısının alev alev yandığı, polis ekiplerinin de siren çalarak vatandaşları uyardığı görülüyor.
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