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  4. Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü

Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 22:10 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, bir bina sakininin yangını bırakıp elbiselerini kurtarmaya çalışması görenleri şaşkına çevirdi.Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi 690 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.

Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü

Bağcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, bir bina sakininin yangını bırakıp elbiselerini kurtarmaya çalışması görenleri şaşkına çevirdi.
Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi 690 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sobalı olduğu öğrenilen bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Binanı çatı katında alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

İtfaiye söndürmeye, o elbiselerini kurtarmaya çalıştı
Yangının çıktığı binanın içinde yaşayan bir kişi, iki üst katta yangın olduğu halde umursamadan balkonunda bulunan elbiselerini topladı. Balkonda ipe asılı elbiselerini toplayan kişi ardından içeri girdi. Bina sakinin yangını umursamadan elbiselerini toplaması ise görenleri şaşkına çevirdi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Binanın çatısı yandı, o elbiselerini kurtarma derdine düştü

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