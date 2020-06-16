HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Binanın çatısında dut toplayan çocuklar yürekleri ağza getirdi

Binanın çatısında dut toplayan çocuklar yürekleri ağza getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.06.2020 12:04 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta annesi pazara giden çocukların 3 katlı binanın çatısında dut topladığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Esenyurt’ta iddiaya göre bir anne çocuklarını evde bırakarak mahallede kurulan pazara gitti. Annelerinin evden çıktığını gören çocuklar da 3 katlı binanın yanındaki ağaçtan dut yemek için çatıya çıktı. Yaşanabilecek tehlikeyi düşünmeyen çocuklar sürünerek ağaca doğru yanaşıp dut toplamaya başladı. Bir süre çatıda dut toplayan çocukları gören vatandaşlar şaşkına döndü.

VATANDAŞLAR UYARDI

Çocuklar çevrede bulunan vatandaşların uyarmasıyla dikkatli bir şekilde çatıdan evlerine geri döndü.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yürekleri ağızlara getiren olay, bir olumsuzluk yaşanmadan sonuçlandı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Vücudunun %85’i yanan Avustralya güzellik kraliçesi çıplak poz verdiVücudunun %85’i yanan Avustralya güzellik kraliçesi çıplak poz verdi
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

Çekim yaptığı sırada ölümden döndü! O anları böyle görüntüledi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Diğer Haberler
Vücudunun %85’i yanan Avustralya güzellik kraliçesi çıplak poz verdi

Vücudunun %85’i yanan Avustralya güzellik kraliçesi çıplak poz verdi

Bursa'da şaşırtan görüntü! Başıboş at adeta araçlarla yarıştı

Şaşırtan anlar! Görenler telefona sarıldı

Amasya’da kurban pazarlığını el sıkışmadan ’değnekle’ yaptılar

İlginç önlem! Gelenek kaldırıldı, kurban pazarlığı böyle yapıldı

Survivor’da adı geçen Samana hangi ülkede? İşte Samana’nın haritadaki yeri!

Survivor’da sürekli ismi geçiyordu! İşte o ülke

Drone'u fark eden meraklı kediler renkli görüntüler oluşturdu

Renkli anlar! Meraklı kedilerin drone ilgisi

Polis, sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardı

Yanan araçtan son anda kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.