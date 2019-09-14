HABER

Binanın dış cephe kaplaması başlarına düşen anne-kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 18:57 | Son Güncelleme

BARTIN’da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü.

Binanın dış cephe kaplaması başlarına düşen anne-kız yaralandı

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)- BARTIN’da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Yaralanan Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik(14) tedavi altına alındı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik ile kızı Pelin Karaketik’in başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Bir anda yere yığılan anne ve kızının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan anne ve kızına ilk müdahalede bulundu. Başlarına düşen izolasyon malzemeleri nedeniyle yaralanan anne ve kızı kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri caddede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Binanın dış cephe kaplaması başlarına düşen anne-kız yaralandıBinanın dış cephe kaplaması başlarına düşen anne-kız yaralandı

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Çatıdan düştü, hastanede öldüÇatıdan düştü, hastanede öldü
Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı (2)Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.