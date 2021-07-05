Binanın Geri Kalan Kısmı Yıkılıyor

Florida’da yıkılan binanın ayakta kalan kısmının kontrollü şekilde yıkılması için arama çalışmalarına ara verildi. Yetkililer, bölgeye yaklaşmakta olan fırtınanın planları öne çektiğini belirtiyor.

Binanın kalan kısmının akşam saatlerinde yıkılması planlanıyor. Uzmanlar bu çerçevede yapıya patlayıcılar yerleştirdi. Arama-kurtarma çalışmalarına da bu nedenle ara verilmiş durumda.

Yetkililer, ekiplere keşfedecek yeni alanların açılacağını düşünüyor.

Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Daniella Levine de binanın geri kalanının yıkılmasıyla arama-kurtarma çalışmalarının çapının genişleyeceği düşüncesinde.

24 Haziran’da binanın yıkılmasından bu yana, yıkımın ilk anları dışında enkazda canlı bulunamadı.

Şu ana kadar 24 kişinin bedeni bulundu, 121 kişinin hala enkaz altında olduğu düşünülüyor.

Binanın kalan kısmının yıkılmasıyla kurtarma ekiplerinin ilk defa garaj bölgesine girmesi planlanıyor.

Yetkililer son kayıp kişi de enkazdan çıkartılana kadar çalışmaların devam edeceğini kaydediyor.

Yetkililer, binanın kalan kısmını ilk olarak Perşembe günü yıkmayı planlamıştı.

Yıkımın ardından 15 ile 60 dakika arasında arama-kurtarma çalışmalarının başlayabileceği belirtiliyor.

40 yıllık binanın neden yıkıldığı henüz bilinmiyor. Ancak 2018 yılındaki bir denetimde binada ciddi yapısal hatalar olduğuna dikkat çekilmişti.

Başkan Joe Biden ve eşi geçen hafta bölgeye giderek hem kurtarma ekipleri hem de yakınlarını kaybedenlerle görüşmüştü.

