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'Binayı patlatacağım' dedi, ekipleri alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2020 22:06 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir şahıs, yaşadığı apartmanı patlatacağı ihbarında bulununca ekipleri alarma geçirdi.

'Binayı patlatacağım' dedi, ekipleri alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre, olay, Gökçebostan Mahallesi Halil İbrahim Kaymaz sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katında yaşayan Z.A isimli şahıs, acil çağrı merkezini arayıp evinde bulunan fırının gaz hortumunu kestiğini ve binayı patlatacağı ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve doğalgaz ekipleri apartmanı boşaltıp çevre güvenliğini aldı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bulunduğu alanda doğal gaz ekipleri apartmanın gazını keserek önlem aldı. Şahıs, 1 saat süren ikna çalışmaları neticesinde polis ekipleri tarafından alınarak polis merkezine götürüldü, bina sakinleriyse rahat bir nefes aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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