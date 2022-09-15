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Binayı terk eden Ermeni askerlerin görüntüsü paylaşıldı! Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti

15.09.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalara ilişkin sıcak bölgeden haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti. Azerbaycan, askeri birlik binasını terk eden Ermeni askerlerin görüntüsünü yayınladı.

Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalarda her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan Başarkeçar iline bağlı Zod yerleşkesinde bulunan Ermeni askeri birliğini yok etti. İnsansız hava aracı (İHA) kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi.

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Öte yandan Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan’a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı.

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AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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