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Binbaşı Ali Demir, Ankara'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de katıldığı yol koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir'in (49) cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Binbaşı Ali Demir, Ankara'da toprağa verildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- BALIKESİR'de katıldığı yol koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir'in (49) cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ali Demir, dün Balıkesir'de 11'incisi düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'nda kalp krizi geçirdi. Evli ve 3 çocuk babası Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, Balıkesir'de düzenlenen törenin ardından dün akşam Ankara'ya gönderildi. Binbaşı Demir için bugün Sincan ilçesindeki Cimşit Camii'nde de askeri tören düzenlendi. Törene, Demir'in ailesi ve yakınları ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve askeri personel katıldı. Binbaşı Demir'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sincan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Binbaşı Ali Demir, Ankara'da toprağa verildiBinbaşı Ali Demir, Ankara'da toprağa verildiBinbaşı Ali Demir, Ankara'da toprağa verildiBinbaşı Ali Demir, Ankara'da toprağa verildi

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