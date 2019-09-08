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Binbaşı Ali Demir'in acı ölümü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 11'incisi düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Ali Demir, parkurun son metrelerinde fenalaşıp, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Binbaşı Demir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen '11. İsmail Akçay Yol Koşusu'na, 80'i kadın, 383 atlet katıldı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda başlayan 12,5 kilometrelik koşunun sonunda erkeklerde Etiyopyalı atlet Kefyalew Deja Buruse birinci olurken, Ramazan Özdemir ikinci, Bekirhan Kabadayı üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elif Dağdelen birinci, Sümeyye Erol ikinci, Demet Dinç ise üçüncü oldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yarışmanın son metrelerine gelen ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Ali Demir ise bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Demir, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Binbaşı Ali Demir, ağustos ayında geçici olarak Ayvalık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı görevinde bulunmuştu. (DHA)

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Balıkesir İsmail Akçay Yol Koşusu Binbaşı Ali Demir Ali Demir

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