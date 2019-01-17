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Binbaşı, uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyü ile Foça ilçesindeki bir depoya düzenlenen 1200 kilo skunk ele geçirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun uyuşturucunun sevki sırasında denetim noktalarında kolaylık sağlamakla görevli olduğu ve bunun karşılığında komisyon aldığı öne sürüldü.

Binbaşı, uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuş

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyü ile Foça ilçesindeki bir depoya düzenlenen 1200 kilo skunk ele geçirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun uyuşturucunun sevki sırasında denetim noktalarında kolaylık sağlamakla görevli olduğu ve bunun karşılığında komisyon aldığı öne sürüldü.
İzmir’de 9 Ocak sabahı Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen baskında 1 ton, 12 Ocak günü ise Foça'daki bir depoya düzenlenen operasyonda 200 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.
​KOMİSYON ALIYORMUŞ
Binbaşı Özkozanoğlu'nun, sevkiyat sırasında yaşanabilecek olumsuzlukları gidermekle görevli olduğu ve uyuşturucunun denetim noktalarından geçmesi sırasında kolaylık sağladığı, bunun karşılığında da komisyon aldığı belirtildi. Bilgehan Özkozanoğlu'nun zaman zaman izne ayrılarak İzmir’e geldiği ve burada uyuşturucu çetesiyle bir dizi temaslarda bulunduğu, sevkiyatın nasıl yapılması gerektiğine dair uyarılarda bulunduğu ve istihbarat aktardığı da öne sürüldü.

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Binbaşı, uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuşBinbaşı, uyuşturucu çetesinden komisyon alıyormuş

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