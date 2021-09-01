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  4. Binbir emekle toplanan andız otu hastalara şifa oluyor: Kürü kullanan hızla iyileşiyor

Binbir emekle toplanan andız otu hastalara şifa oluyor: Kürü kullanan hızla iyileşiyor

01.09.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa ve çevresinde yetişen, kentin dağlarından bin bir emekle toplanılan Yapışkan Andız Otu, özellikle kanser hastalarının aradığı bir bitki haline geldi. Kanser hastalarına bu otu tavsiye eden Akhisarlı Lokman Hekim İsmail Yıldırım, “Andız Otu’nu tavsiye ediyoruz; ancak bize gelen hastalarımıza önce hastaneye gitmelerini öneriyoruz. Her iki tedaviyi alan hastalar daha hızlı iyileşiyor” dedi.

Binbir emekle toplanan andız otu hastalara şifa oluyor: Kürü kullanan hızla iyileşiyor

Manisa ve özellikle Akhisar çevresinde yetişen Yapışkan Andız Otu, son dönemde oldukça aranılan bir bitki haline geldi. Kanser hastaları tarafından tercih edilen ve dağlardan büyük emeklerle toplanılan bu otun faydalı olduğu ifade edilirken, talep nedeniyle Yapışkan Andız Otu zaman zaman bulunamıyor.

HASTALARA TIBBİ TEDAVİ ALDIKTAN SONRA KÜR HAZIRLANIYOR

Akhisarlı Lokman Hekim İsmail Yıldırım, bu otu hastalara tavsiye ettiklerini söyledi. Kendilerine gelen hastalara önce hastaneye gitmesini önerdiklerini ifade eden Yıldırım, tıbbi tedaviden sonra takviye edici gıda olarak bitkisel olan Yapışkan Andız Otu ve kür hazırladıklarını ifade etti. Yıldırım, “Andız Otu’nu kanser hastalarına tavsiye ediyoruz. Her iki tedaviyi alan hastalar daha hızlı iyileşiyor” şeklinde konuştu.

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''ÇIKAN SONUÇ İNANILMAZDI'' DEDİ VE ÖRNEKLER PAYLAŞTI

Kendisine başvuran hastalardan örnekler paylaşan İsmail Yıldırım, Andız Otu ve hazırlanan kür ile vatandaşların iyileşmesinin hızlandığını savundu. Yıldırım, "Sakarya Karasu’da 52 yaşındaki iş adamı Ömer Çatalbaş, şiddetli göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye gitmiş. Doktorlar, yapılan tetkikler sonrası kendisine akciğer kanseri teşhisi koymuşlar. Birkaç kez tedavi gördükten sonra hasta bana geldi, raporlarını inceledim. Bende kendisine içerisinde Yapışkan Andız Otu da bulunan bitkisel kür hazırlayıp verdim. Hastaya bu kürü 6 ay kullanmasını söyledim. 6 ay sonunda Ömer Çatalbaş ile yaptığım görüşme sonucunda yeniden hastaneye gitmesini ve yeni tahlil yaptırmasını istedim. Çıkan sonuç inanılmazdı. Çatalbaş’ın akciğerindeki tümör tamamen yok olmuştu. Bu durum karşısında doktorlar bile şaşkınlıklarını gizleyememişler. Andız Otu’nun birçok üniversitede araştırılan bitkiler arasında olduğunu biliyoruz. Araştırma sonunda inanıyorum ki Andız Otu kanser tedavisinde kullanılacak” dedi.

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(İHA)

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Manisa
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