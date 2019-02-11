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“Binbir Geceden Yansımalar” Büyükçekmece’de sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

Sanatçı Nilgün Kadıoğlu’nun “Binbir Geceden Yansımalar Sergisi” sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.15 yıldır hobi olarak ortaya çıkarttığı eserlerle ilk kişisel sergisini 2013 yılında Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiren tasarımcı Kadıoğlu, Büyükçekmecelilerin sanata olan ilgisini görmekten ötürü mutluluk duyduğunu belirtti.“İlk sergisini de bizimle açmıştı”Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Sanatçı Nilgün Kadıoğlu’nun “Binbir Geceden Yansımalar Sergisi” sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.
15 yıldır hobi olarak ortaya çıkarttığı eserlerle ilk kişisel sergisini 2013 yılında Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiren tasarımcı Kadıoğlu, Büyükçekmecelilerin sanata olan ilgisini görmekten ötürü mutluluk duyduğunu belirtti.
“İlk sergisini de bizimle açmıştı”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen, sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Tasarımcı Nilgün Kadıoğlu’nu Büyükçekmece’de ağırlamaktan mutluluk duydum. Kendisinin özgün çalışmalarını görünce çok beğendim. İlk sergisini 2013 yılında Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde açması bizleri ayrıca gururlandırdı. Nilgün Hanımın ellerine sağlık, kendisini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Tasarımcı Nilgün Kadıoğlu, sergisine ev sahipliği yapan Büyükçekmece Belediyesi’ne teşekkür etti.

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