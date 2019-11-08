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"Binbir Surat" Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Yüce, Bursa Narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, sanal para birimi bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran kadın broker Safiye Gökçen Yüce’nin sadece Aydın’da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Yüce, Bursa Narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, sanal para birimi bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran kadın broker Safiye Gökçen Yüce’nin sadece Aydın’da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Kadın borsacının kılıktan kılığa girerek yaklaşık 375 milyon TL ile sırra kadem bastığı iddia edilmişti. Çok sayıda mağduru olduğu ortaya çıkan broker, yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranıyordu.

Bin bir surat Safiye
Aydın’da başlayıp kısa sürede Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan Safiye Gökçen Yüce’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği ortaya çıktı. Ülke genelinde aranan dolandırıcı için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ortadan kaybolduktan bir hafta sonra İstanbul’da alem yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve tepkiler üzerine hesabını kapatan Safiye Gökçen Yüce, alkol masasında şarkı söylerken çekilen görüntüleriyle pes dedirtti.

Paraları içkili mekanlarda yerken görüntülendi
Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran ’Bitcoin Safiye’ lakaplı Safiye Gökçen Yüce, kurbanlarının paralarını İstanbul Beyoğlu’nda Balık Pazarı’ndaki içkili mekanlarda harcadığı iddia edildi. Dolandırdığı kişilerden 380 milyon liralık servete sahip olan Bitcoin Safiye’nin ortadan kaybolduktan sonra dostları ile İstanbul’un ünlü mekanlarında çekilmiş görüntüleri pes dedirtti.
Beyoğlu Balık Pazarı’nda ünlü bir mekanda, kemanla çalınan ’Ada sahillerinde bekliyoruz’ şarkısına eşlik ederken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Safiye Gökçen Yüce, gelen tepkiler üzerine hesabını kapattı.

Bursa’da yakalandı
Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye’ lakaplı Safiye Gökçen Yüce, Bursa Narkotik polisi tarafından yakalandı. Yüce, Aydın polisi ile ortaklaşa yapılan operasyon neticesinde Bursa - İzmir - İstanbul otobanı üzerinde batı gişelerinden lüks spor otomobille geçiş yaptığı sırada gözaltına alındı. Polis tarafından Türkiye’nin her yerinde uzun süredir aranan Yüce Bursa Narkotik Şube Müdürlüğüne getirildi. İlk sorgusunun ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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