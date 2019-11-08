"Binbir Surat" Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Yüce, Bursa Narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sanal para birimi bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran kadın broker Safiye Gökçen Yüce’nin sadece Aydın’da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Kadın borsacının kılıktan kılığa girerek yaklaşık 375 milyon TL ile sırra kadem bastığı iddia edilmişti. Çok sayıda mağduru olduğu ortaya çıkan broker, yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranıyordu.

Bin bir surat Safiye

Aydın’da başlayıp kısa sürede Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan Safiye Gökçen Yüce’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği ortaya çıktı. Ülke genelinde aranan dolandırıcı için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ortadan kaybolduktan bir hafta sonra İstanbul’da alem yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve tepkiler üzerine hesabını kapatan Safiye Gökçen Yüce, alkol masasında şarkı söylerken çekilen görüntüleriyle pes dedirtti.